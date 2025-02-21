В середине февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели разговор, в котором обсудили не только двусторонние вопросы, но и ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Китайские аналитики искренее удивлены тому, что эти два государства начали налаживать отношения, сообщает «Царьград» .

После проведенной беседы президент США заявил, что Украине сложно будет добиться вступления в НАТО, а также вернуть ряд своих территорий.

Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном удивило Китай. В издании Sohu напомнили о том, как в прошлом американская сторона создавала много проблем для России. Пекин считал, что из-за этого долгое время переговоров между США и РФ не будет. Однако теперь, похоже, ситуация кардинально меняется.

По итогам встречи в Эр-Рияде Россия и Штаты договорились о восстановлении дипломатических представительств и создании рабочих групп по вопросам Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать итоги переговоров в Саудовской Аравии и озвучил, что не собирается проводить президентские выборы, как того требует закон.

Также Киев отклонил предложение о подписании соглашения с США по редкоземельным металлам, заявив, что это произойдет лишь в случае получения гарантий безопасности от Трампа.