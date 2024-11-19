Китай вытесняет США: эксперт прокомментировал главенство Си Цзиньпина на G20

Политолог и публицист, обозреватель Игорь Пшеничников заявил, что проходивший в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября саммит G20 стал «изящным унижением для Белого дома»: самой заметной фигурой там оказался китайский лидер Си Цзиньпин, продвигающий проект «Один пояс, один путь», сообщает «Царьград» .

По словам эксперта, сейчас Китай активно вытесняет США из Латинской Америки и в целом сегодняшние переговоры стоит рассматривать в контексте другого прошедшего саммита — стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме (Перу).

«Штаты в бессильной тоске наблюдают за экспансией Китая в Латинской Америке. Пока нынешняя администрация США вела торговые войны с Китаем, а будущий президент Трамп планирует увеличить тарифы на весь китайский импорт в США на 60%, Китай уже фактически отобрал у Штатов Латинскую Америку», — сказал политолог.

Джо Байден — второй заметный лидер на G20, но западные СМИ уже назвали этот его визит «лебединой песней», также отметил Пшеничников.