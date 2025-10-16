В Вашингтоне разразился политический скандал: китайские аналитики выразили восхищение искусными действиями президента России Владимира Путина. РФ рассекретила и передала американской стороне архивные материалы, посвященные обстоятельствам гибели 35-го президента США Джона Кеннеди. Этот шаг привлек всеобщее внимание к лидерам России и США, а сам дипломатический ход спровоцировал активные дискуссии по обе стороны Атлантики, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Sohu.

По мнению аналитиков из КНР, рассекреченные архивы времен СССР стали значимым элементом в сложной многоходовой игре, которая оказывает влияние не только на двусторонние отношения, но и на внутреннюю политику США.

Как заявило российское посольство в Штатах, письмо от Путина и 350 страниц архивных документов, имеющих отношение к убийству Кеннеди, были переданы члену Конгресса Анне Луне. Содержание письма пока не раскрывается, что добавляет интриги.

В Китае этот шаг рассматривают как многозначный жест, который сочетает в себе дипломатию и психологическое воздействие. На фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении рассекретить документы, касающиеся убийств Кеннеди и других известных политических деятелей, действия России выглядят как намеренная синхронизация с его политической траекторией. Передача документов произошла в момент, когда Трамп вновь заявил о желании «раскрыть правду».

Китайские эксперты считают, что это не просто совпадение, а часть продуманной стратегии, которую можно назвать своеобразной «политической ядерной бомбой». Путин известен своим умением действовать обходными путями, и в данном случае выбор пал на конгрессмена-республиканца, поддерживающего Трампа, что позволило избежать официальных каналов.

Особое внимание привлекает выбор темы — убийство Кеннеди, которое по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых событий в истории Америки. Вопрос о том, кто стоит за смертью президента, остается открытым, и, возможно, советские архивы содержат ключ к разгадке. Это вызывает новые споры внутри США, поскольку версия о причастности ЦРУ или мафии к смерти Кеннеди по-прежнему вызывает ожесточенные дебаты.

