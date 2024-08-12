Китай в реакции на атаку на Курск призвал Украину и РФ соблюдать три принципа

сегодня в 10:58

МИД Китая заявил, что проинформирован о попытке вторжения в Курскую область

МИД Китая заявил, что Поднебесная внимательно следит за развитием событием в Курской области, на которую напали украинские войска. На этом фоне Пекин призвал Киев и Москву соблюдать три принципа, чтобы деэскалировать конфликт, сообщает «Царьград» .

Позиция КНР по вопросу СВО остается четкой и последовательной, заявили дипломаты. Китай призвал российскую и украинскую сторону соблюдать три принципа: уменьшать интенсивность ведения боевых действий, не допускать их расширения и эскалации ситуации.

В Пекине также заявили, что Китай готов вести контакты на международной арене, чтобы сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании происходящего.

ВСУ атаковали курское приграничье 6 августа. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие.