Китай сильно поругался с одним из лидеров НАТО из-за Далай-ламы

сегодня в 15:35

Китай оборвал все контакты с главой Чехии из-за встречи с Далай-ламой

Китай решил прекратить любые контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с 14-м Далай-ламой, которого Пекин считает сепаратистом. Поднебесная воспринимает действия чешского лидера как «вопиющие и провокационные», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР.

Официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь заявил, что Павел проигнорировал решительный протест Пекина и настоял на поездке в Индию для встречи с 90-летним Далай-ламой. Своими действиями политик навредил территориальной целостности и суверенитету Китая, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве КНР.

«В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай решил прекратить с ним любое взаимодействие», — сказал Линь.

По словам дипломата, Китай уже сделал Чехии представление из-за встречи Павела с Далай-ламой, выразил решительный протест и недовольство.

Далай-лама XIV живет в изгнании с 1959 года. Китайские власти обвиняли его в сепаратизме и организации волнений в Тибете в 1980–х и 2008 годах.