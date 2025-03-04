Китай ответил на новые пошлины США
Китай анонсировал контрмеры в ответ на повышение пошлин в США
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Китай анонсировал контрмеры в ответ на повышение пошлин в США до 20% из-за якобы проблемы наркотрафика, пишет ТАСС.
«Китай выражает резкое недовольство. Пекин примет ответные меры для решительной защиты своих прав и интересов», — указано в заявлении Минторга КНР.
В ведомстве подчеркнули, что в республике соблюдаются самые строгие меры по незаконному обороту наркотиков. Мера США по ужесточению пошлин является средством «запугивания» Китая, отметили в министерстве.
Ранее президент США Дональд Трамп своим указом повысил пошлины на китайские товары с 10% до 20% из-за трафика наркотика фентанила из Китая.