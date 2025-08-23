Китай отказался предоставить Великобритании чертежи посольства в Лондоне

Пекин назвал «неуместным» запрос Лондона на план дипмиссии у Тауэра

Китайские власти отклонили требование Великобритании предоставить полные архитектурные планы строящегося посольства в Лондоне, включая чертежи так называемых «серых зон», сообщает газета «Известия» .

Пекин охарактеризовал запрос как «неуместный», заявив, что представленная документация полностью соответствует международным нормам.

Инцидент произошел после требования вице-премьера Великобритании Анджелы Рейнер раскрыть скрытые элементы проекта, касающиеся зданий «Дома посольства» и «Центра культурного обмена». Особую озабоченность британской стороны вызвали отсутствие защитного периметра и отказ Китая от строительства укрепленной стены вокруг дипломатического комплекса.

Планируемое сооружение площадью 2 гектара рядом с Лондонским Тауэром должно стать крупнейшим китайским дипломатическим представительством в Европе.

Проект уже подвергается критике со стороны британских и американских официальных лиц, выражающих озабоченность потенциальными рисками для национальной безопасности.

Правительство Великобритании перенесло окончательное решение по утверждению проекта до 21 октября.