Китай опубликовал видеоролик, посвященный торговому противостоянию с США
МИД Китая опубликовал яркий видеоролик, посвященный торговому противостоянию с США, сообщает РБК.
В ведомстве заявили, что 90-дневная пауза на масштабные американские пошлины — это ловушка, направленная на ограничение торговли других стран с Китаем. На опубликованном ролике Соединенные Штаты называются «маленькой, севшей на мель лодкой».
Также в видео говорится, что поддаваться на требования хулигана нельзя, так как он только усилит давление.
Торговая война США и КНР началась после решения Трампа повысить пошлины на импорт для ряда стран, в том числе Китая. КНР не стал мириться с ситуацией и ответил взаимными мерами. Таким образом, пошлины на взаимный импорт между странами взлетели до рекордных ометов. Со стороны США до 145%, а со стороны КНР — до 125%.