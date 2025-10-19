Китай назвал США виновными в кибератаках на Национальный центр времени

Представители министерства госбезопасности Китая (МГБ) заявили, что сотрудники Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов (АНБ) виновны в проведении масштабной кибератаки на Национальный центр службы времени КНР. Из-за этого могли случиться сбои в функционировании сетей связи, транспортной, финансовой сферах и поставках электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию министерства.

У китайских спецслужб есть доказательства действий сотрудников АНБ. Американцы провели кибератаку, чтобы украсть секретные данные. Одной из целей было выведение из строя Национального центра службы времени.

Сотрудникам МГБ Китая удалось отразить кибератаку США.

Центр службы времени КНР находится в Сиане в провинции Шэньси. Его задача — устанавливать, поддерживать и транслировать точное китайское время.

Помимо этого, организация специализируется на синхронизации времени в разных областях. Среди них связь, электроэнергетика, транспорт, нацоборона, картография и т. д.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.