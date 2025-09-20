Кирилл Дмитриев запустил опрос в соцсетях: MWGA или MEGA

сегодня в 06:48

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил с инициативой глобального консервативного движения под лозунгом «Сделаем мир снова великим» — намеренно обыграв знаменитый слоган президента США Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again), сообщает газета «Известия» .

В своем посте в социальной сети X Дмитриев предложил два варианта аббревиатуры: MWGA (Make World Great Again) или MEGA (Make Earth Great Again), запустив опрос среди подписчиков.

По текущим данным, предпочтение отдается варианту MEGA. «Вместе, опираясь на сильные консервативные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями, откроем границы и восстановим веру, семью и свободу», — написал глава РФПИ.

