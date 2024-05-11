Кирби: российские войска начали наступление на Харьков

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, власти Штатов считают, что ВС РФ начали наступление на Харьков. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», — отметил Кирби.

По его словам, американские власти ожидают, что Россия попробует продвинуться в Харькове, а потом может предпринять и дальнейшие шаги. При этом помощь от Вашингтона позволит Киеву противостоять Москве в этом году.

Он уточнил, что большие объемы боеприпасов принятого 24 апреля в США пакета военной помощи, в котором есть артснаряды и ракеты для противотанковых комплексов, приехали на Украину.

Прошедшей ночью в Харькове прозвучала серия взрывов. В области объявили воздушную тревогу.