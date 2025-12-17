Власти Кипра надеются, что прямое авиационное сообщение и экономические связи с РФ будут восстановлены после завершения украинского кризиса, рассказал глава комитета парламента республики по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис. Об этом сообщает газета «Известия» .

Отношения между Россией и Кипром долгое время были весьма крепкими. В обоих государствах преимущественно превалирует православие.

РФ, как постоянный член Совбеза ООН, вовлечена в урегулирование кипрского конфликта. Москва вместе с Никосией были экономическими партнерами.

Путешественники из России в 2019 году обеспечили 20% финансовых поступлений от туризма в казну республики. Они были на втором месте по количеству поездок туда.

При этом Кипр, являясь членом ЕС, присоединился к пакетам европейских санкций в отношении России, в том числе закрыв воздушное пространство для самолетов из РФ, уменьшив уровень торговли и снизив туристический поток.

