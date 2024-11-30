Ким Чен Ын осудил разрешение наносить удары вглубь РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал разрешение, которое Запад дал Украине на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, такой шаг является прямой военной интервенцией.
«Россия должна принять меры, чтобы заставить враждебные силы заплатить цену», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.
Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.