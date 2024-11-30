Ким Чен Ын осудил разрешение наносить удары вглубь РФ

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По его словам, такой шаг является прямой военной интервенцией.

«Россия должна принять меры, чтобы заставить враждебные силы заплатить цену», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.