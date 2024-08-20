Киев срочно требует у НАТО санитарную и пожарную спецтехнику
Украина просит НАТО срочно предоставить 25 бронированных санитарных машин
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Страны НАТО получили срочный запрос от Украины по поставке санитарной техники, а также пожарных машин и тягачей, способных перевозить груз весом до 100 тонн, сообщает ТАСС.
Координационный центр НАТО получил срочный запрос со стороны Украины. Киевский режим просит в срочном порядке предоставить ему специализированную технику.
В частности, в запросе сказано, что Вооруженным силам Украины нужны 25 бронированных машин санитарного назначения, а также 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов. Киев просит предоставить и тягачи, которые могут перевозить до двух основных боевых танков одновременно.
Для ликвидации очагов возгорания ВСУ нужны 27 пожарных машин. Их также просят передать стране как можно скорее.