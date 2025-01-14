Киевская полиция нашла растоптавший украинский флаг подростков

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В Киеве установили еще четверых человек из ролика «Я — русский»

Полиция Киева установили еще четверых молодых людей из ролика «Я — русский», который сняли в центре украинской столиц, сообщает РБК.

Это четыре подростка, один из которых на видео растоптал флаг Украины под песню песню певца Shaman «Я русский».

По сообщению издания, полицейские возбудили уголовное дело, против родителей применили меры административного издания.

При обыске у молодых людей якобы нашли холодное и травматическое оружие, утверждается в публикации.