Киев в зависимом положении: почему диалог Трампа и Путина пройдет без Зеленского

Эксперт назвал логичным диалог Трампа и Путина по Украине без участия Зеленского

Логично, что президент США Дональд Трамп основную часть вопросов по Украине будет решать с российским лидером Владимиром Путиным, а не с украинским главой Владимиром Зеленским. Ведь именно Штаты всегда были «вторым полюсом» конфликта. Но этот вывод не всегда лежал на поверхности, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Как сообщает Politico, Трамп решил разработать мирный план напрямую с Путиным, а Зеленского привлечь лишь в качестве второстепенной мысли.

Администрация американского экс-лидера Джо Байдена намеренно занимала выжидательную позицию в украинском конфликте. Это было видно по первым дням СВО, когда Зеленскому упорно предлагали релоцироваться из Украины.

«С приходом Трампа все кардинально поменялось. Трамп преследует, по крайней мере, две глобальные цели — отстоять национальные интересы США и вписать свое имя в историю», — сказал Васильев.

В их реализацию отлично вписывается разрешение украинского кризиса. Президент США в теории получит лавры миротворца, вернет потраченные на Украину деньги и возобновит экономические отношения с Россией. Интересы же Незалежной в этот план не входят.

Украина находится в полностью зависимом положении, и без помощи США она продержится не больше двух месяцев, о чем, кстати, заявлял президент России, отметил Васильев.

«Кроме эфемерной „российской угрозы“ Украине нечего предложить своим западным партнерам. Поэтому перспективы для киевского режима неутешительные. Ему придется пойти на условия, которые будут выработаны ключевыми сторонами конфликта — Россией и США. А с учетом планируемых президентских и парламентских выборов на Украине, высока вероятность, что действующая клика уйдет с подобия политического Олимпа», — добавил политолог.