Киев увеличил число ударов по территории России после саммита на Аляске

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Украина увеличила число атак по территории России после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 15 августа на Аляске, сообщают « Известия ».

По его словам, число ударов по гражданским объектам выросло с 300 до 430 в сутки.

Мирошник отметил, что пострадавших стало больше, так как выросло число ударов беспилотников. По его словам, коло 90% пострадавших — жертвы ударов дронов. В Донецке из-за одного прилета HIMARS пострадал 21 человек.

Ранее сообщалось, что на российско-американском саммите, который состоялся 15 августа на Аляске, лидеры РФ и США обсуждали возможные решения украинского кризиса. Оба президента положительно оценили состоявшиеся переговоры.

После саммита российский президент Владимир Путин выразил надежду на окончание конфликта на Украине, отметив заинтересованность России в достижении устойчивого и долговременного мирного решения.