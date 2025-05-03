Киев станет проигравшей стороной, если переговоры РФ и США не дадут результата

Главной проигравшей стороной в украинском конфликте станет именно Киев, если Россия и США не смогут добиться каких-либо результатов по мирному решению кризиса. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, сообщает РИА Новости .

«Мы можем предполагать два сценария исхода этих переговоров (между РФ и США — ред.). Отсутствие результата тоже будет результатом. Так вот, на мой взгляд, первый сценарий — это отсутствие результата», — заявил Тимофеев в ходе круглого стола в Ереване, организованного Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ).

По мнению Тимофеева, такой сценарий может развернуться из-за того, что конфликт сложный, а противоречия копились продолжительное время. Если все-таки в реальности ситуация будет складываться именно по такому ходу, то главной проигравшей стороной окажется Киев.

Эксперт отметил, что Киев проиграет потому, что если российско-американские не дадут результата, то Украина будет еще более зависима от своих партнеров. Тимофеев также с уверенностью заявил, что Россия готова к такому повороту.