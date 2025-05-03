Киев станет проигравшей стороной, если переговоры РФ и США не дадут результата
Главной проигравшей стороной в украинском конфликте станет именно Киев, если Россия и США не смогут добиться каких-либо результатов по мирному решению кризиса. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, сообщает РИА Новости.
«Мы можем предполагать два сценария исхода этих переговоров (между РФ и США — ред.). Отсутствие результата тоже будет результатом. Так вот, на мой взгляд, первый сценарий — это отсутствие результата», — заявил Тимофеев в ходе круглого стола в Ереване, организованного Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ).
По мнению Тимофеева, такой сценарий может развернуться из-за того, что конфликт сложный, а противоречия копились продолжительное время. Если все-таки в реальности ситуация будет складываться именно по такому ходу, то главной проигравшей стороной окажется Киев.
Эксперт отметил, что Киев проиграет потому, что если российско-американские не дадут результата, то Украина будет еще более зависима от своих партнеров. Тимофеев также с уверенностью заявил, что Россия готова к такому повороту.