Киев ограничит показ мультсериала «Маша и Медведь»

Как сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, Национальная полиция готова ограничить трансляцию «Маши и Медведя» в случае введения против мультфильма санкций. В ведомстве, по словам депутата, «указали на вероятные связи» анимационного проекта с Россией.

Юрчишин подчеркнул, что украинский перевод является лишь адаптацией исходного контента, а «имперские нарративы никуда не исчезли». Парламентарий назвал мультфильмы «огромным полем работы», которое используется для влияния на сознание украинских детей, и призвал активнее развивать национальное анимационное производство.

Мультсериал студии Animaccord является одним из самых успешных российских медийных проектов — его канал на YouTube насчитывает более 83 млн подписчиков, а один из эпизодов в 2019 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на платформе.