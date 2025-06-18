Киев обвиняет Лепса в поддержке СВО

Музыканта обвиняют в публичной поддержке специальной военной операции России на Украине.

В марте 2025 года СБУ уже заявляла о предъявлении Лепсу заочных обвинений. В ведомстве ссылаются на его обещания выплачивать российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк.

Это не первый случай, когда украинские власти предъявляют обвинения российским публичным фигурам. Ранее аналогичные меры принимались в отношении других деятелей культуры и политиков, однако реальных последствий эти решения не имели.

На данный момент ни сам Лепс, ни его представители не прокомментировали информацию о розыске.