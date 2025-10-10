Киев неожиданно заявил о готовности к перемирию с Москвой

Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил о поддержке инициативы итальянского министра иностранных дел Антонио Таяни. Речь идет о предложении объявить перемирие на период проведения зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает «Интерфакс-Украина» .

При этом украинская сторона готова остановить боевые действия в любой момент, заявил Тихий. Ждать Олимпийских игр для этого необязательно.

«Мы к этому готовы прямо сейчас», — сообщили в министерстве иностранных дел.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Спортсмены из разных стран будут соревноваться в 16 дисциплинах. При этом российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимних Играх.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.