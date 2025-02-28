Киевский режим предал свои исторические и религиозные устои уже давно. Запрещена РПЦ, разрушены святыни, угнетены миллионы православных, граждан Украины заставляют признать УПЦ. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

«(Украинский лидер Владимир - ред.) Зеленский со своей командой, пропитанной идеями нацизма, перешли уже многие красные линии. Акт терроризма в отношении митрополита Тихона совершен на политической и религиозной почве, что не отличает украинские спецслужбы от тех же радикалов ИГИЛ* и других террористических сообществ», - сказал политолог.

По мнению эксперта, под угрозой терактов Киева могут быть совершенно разные люди: как известные деятели культуры, так и сотрудники госпиталей, родственники военнослужащих и волонтеров. У СБУ нет ограничений в выборе жертв. У них не осталось ничего святого.

Лунев отметил, что вооруженные силы РФ, освобождая территории от украинских нацистов, гуманно относятся к святыням и служителям УПЦ, несмотря на их агрессию и преступления по отношению к мирным православным гражданам. На протяжении всей своей истории Россия относилась к врагу с милосердием, ведь это негласное правило всех боевых действий.

«Я убежден в том, что игнорирование Украиной всех норм международного гуманитарного права и оскорбление мировой религии должны быть наказаны по всей строгости закона», - заключил Лунев.

*организация запрещена на территории РФ.