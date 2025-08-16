Керриган: по итогам саммита на Аляске можно говорить о признании интересов РФ

Запад начинает признавать интересы России в украинском конфликте. Такое мнение по итогам российско-американских переговоров в Анкоридже на Аляске высказал эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган, пишет РИА Новости .

По мнению Керригана, итоги саммита на Аляске свидетельствуют о признании Западом законных интересов России и сложности украинской ситуации. Эксперт отметил, что западные страны долгое время намеренно закрывали глаза на комплексный характер украинского вопроса и не учитывали законные интересы российской стороны.

По его словам, в настоящее время американский лидер Дональд Трамп намерен инициировать диалог с партнерами по НАТО и Украиной, хотя эта задача представляется непростой, но необходимой для донесения новой позиции тем, кто ранее ее не принимал.

Саммит лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа имеет большое значение в политическом и практическом плане, а не только символическом. Эта встреча представляет собой признание ошибок западного подхода, когда международные проблемы пытались решать без участия России, даже по вопросам, напрямую касающимся ее интересов, заключил Керриган.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретились на Аляске, пожали друг другу руки и отправились к месту проведения переговоров на одной машине. Саммит проходил в формате «три на три» с участием помощников лидеров двух держав.