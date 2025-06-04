Келлог: Трамп решит, вводить ли жесткие ограничения против России

Администрация США завершила подготовку масштабного санкционного пакета, известного как «Закон о санкциях против России от 2025 года», сообщает ТАСС .

Спецпосланник президента Трампа Кит Келлог подтвердил готовность документа к применению, отметив его «значительную обременительность» для российской экономики, особенно в сфере экспорта энергоресурсов.

Разработанный двухпартийной группой сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, законопроект предусматривает радикальные меры — от 500% пошлин на товары стран-партнеров России до вторичных санкций против третьих государств. Особое внимание уделяется ограничениям в нефтегазовой сфере и торговле ураном.

Однако судьба этих мер оказалась под вопросом после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным 19 мая. Как сообщают источники Axios, американский президент выразил сомнения в необходимости ужесточения санкционного режима, сославшись на конструктивную позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта. Ситуация создает уникальный парадокс: в то время как Конгресс готов к решительным действиям, Белый дом демонстрирует неожиданную сдержанность, указано в публикации.