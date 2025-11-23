Келлог: США не желают повторения случившегося с минскими соглашениями
Фото - © Министерство внутренней безопасности США
Соединенные Штаты во время урегулирования конфликта РФ и Украины не хотят, чтобы повторилась ситуация с минскими соглашениями. Вашингтон согласен частично гарантировать соблюдение условий возможной сделки, рассказал спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что США не желают возвращения Будапештского меморандума, «Минска-1», «Минска-2». Некоторые гарантии будут давать Соединенные Штаты.
Келлог считает, что жители Украины доверяют США.
В период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск был площадкой для проведения мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, который должен был закончить конфликт на юго-востоке Украины, подписали в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») подписали 12 февраля 2015 года.
