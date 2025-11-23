Соединенные Штаты во время урегулирования конфликта РФ и Украины не хотят, чтобы повторилась ситуация с минскими соглашениями. Вашингтон согласен частично гарантировать соблюдение условий возможной сделки, рассказал спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что США не желают возвращения Будапештского меморандума, «Минска-1», «Минска-2». Некоторые гарантии будут давать Соединенные Штаты.

Келлог считает, что жители Украины доверяют США.

В период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск был площадкой для проведения мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, который должен был закончить конфликт на юго-востоке Украины, подписали в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») подписали 12 февраля 2015 года.

