Келлог подверг критике заявления украинского дипломата в ООН

Спецпредставитель президента США Кит Келлог охарактеризовал заявления украинского дипломата в ООН Кристины Гайовишин относительно мирного плана США как демонстративные. Он уверен, что в первую очередь заявления направлены на внутреннюю аудиторию Украины, сообщает РИА Новости .

Келлог раскритиковал заявление Гайовишин, которая сообщила, что Киев ни при каких обстоятельствах не согласится на уступки территорий и сокращение численности своих вооруженных сил, подчеркнув намерение самостоятельно определять свою принадлежность к различным альянсам.

Келлог отметил, что считает данные высказывания демонстрацией, предназначенной для внутреннего потребления украинской аудитории. Он подчеркнул, что украинскому руководству необходимо принять сложные решения для прекращения военного конфликта.

Спецпредставитель американского президента также заявил о решительном намерении президента США Дональда Трампа довести процесс урегулирования данного конфликта до конца. Келлог использовал военную метафору, сравнив текущий этап с завершающим этапом сложной задачи.

По данным зарубежных СМИ, США проводят неофициальные консультации с Россией с целью разработки соглашения о мире. Сообщается, что документ включает 28 пунктов, охватывающих вопросы мира, гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, европейской безопасности и перспектив дальнейших взаимоотношений между сторонами и США.

Предполагаемый план предполагает передачу контроля над всей территорией Донбасса России, формальное признание российского статуса Крыма и Донбасса, фиксацию текущей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, существенное сокращение численности украинской армии, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных военных контингентов и вооружений, способных поражать цели в глубине российской территории.

Кроме того, инициатива включает снятие американских санкций с Москвы, придание русскому языку статуса государственного и признание официального статуса Украинской Православной Церкви.

Сообщается, что Дональд Трамп установил крайний срок для принятия Киевом условий данного мирного соглашения — 27 ноября.

