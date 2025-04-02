Келлог допустил, что США введут новые санкции против России

Америка может ввести новые санкции против России, которые будут направлены на замороженные российские активы, а также на попытку остановить транспортировку нефти из РФ в другие страны. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Кит Келлог, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов. <…> Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть», — порассуждал Келлог о возможных санкциях Вашингтона, на которые он может решиться в отношении Москвы.

По мнению спецпосланника, остановить транспортировку российской нефти можно в том числе с помощью береговой охраны США. Он уверен, что ледоколы можно использовать в качестве препятствия для движения других судов, но подчеркивает, что это «экстремальная» мера.

При этом Келлог отметил, что американский лидер Дональд Трамп в настоящее время думает не о санкциях, а о том, как можно скорее завершить российско-украинский конфликт. Трамп добивается прекращения огня в воздухе, море и на суше в переговорах с обеими странами.

Между тем Россия неоднократно заявляла, что справится с западным санкционным давлением. Начиная с 2022 года, Москва находит решения всем введенным ограничениям. В итоге на Западе уже не раз звучали мнения, что антироссийские санкции нельзя назвать эффективными.