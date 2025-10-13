Посол Зайцев: Белград и Баня-Луку могут принудить к сотрудничеству с НАТО

Посол России в Тиране Алексей Зайцев заявил, что усиление военных баз Североатлантического союза на Балканах может в конечном счете стать угрозой и для России. Боснию и Герцеговину и Белград могут заставить сотрудничать, сообщает Общественное Телевидение России .

«По моим данным, именно Албанию НАТО и США рассматривают как центральную страну на юге Европы в случае введения военных действий», — также сказала профессор МГИМО МИД России Елена Пономарева.

По ее словам, у НАТО в планах возведение значительной военной базы на территории Болгарии. Кроме того, указанное государство намерено осуществить приобретение современных образцов вооружения и организовать специальные маршруты для оперативной передислокации воинских контингентов.

Соседняя Румыния готовится принять в конце октября — начале ноября масштабные маневры под кодовым названием Dacian Fall 2025. В этих учениях примут участие свыше 5 тысяч военнослужащих и будет задействовано около 1,2 тысячи единиц военной техники.

На территории Греции также возможно появление дополнительных военных объектов. Представители греческого правительства выдвигают предложение о размещении американских баз в окрестностях полигона Петрохори и в районе Далиписа, расположенного в северной части страны.

