Казахстан присоединился к соглашениям по Израилю

Президент США Дональд Трамп официально сообщил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама, регулирующим нормализацию отношений с Израилем, сообщает ТАСС .

В своем аккаунте Truth Social американский лидер охарактеризовал этот шаг как важный прорыв в построении международных мостов, пообещав в ближайшее время организовать официальную церемонию подписания документов.

Несмотря на то, что дипломатические отношения между Казахстаном и Израилем были установлены еще в 1992 году, данное событие имеет символическое значение — республика стала первой азиатской страной, поддержавшей инициативу Вашингтона в рамках второго срока Трампа. Президент также провел трехсторонние телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, подтвердив курс на дальнейшее расширение круга участников соглашений.

Ранее к договоренностям уже присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко.