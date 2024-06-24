Казахстан предложил помощь России в расследовании теракта в Дагестане
Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Махачкале и Дербенте, пишет РИА Новости.
Токаев также предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств в расследовании терактов.
В Махачкале и Дербенте в воскресенье были совершены нападения на синагогу, православный храм и пост ДПС.
В ходе проведения КТО уничтожены шесть боевиков.
Погибли не менее 15 российских полицейских.
В республике объявили трехдневный траур.