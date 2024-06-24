Казахстан предложил помощь России в расследовании теракта в Дагестане

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Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Махачкале и Дербенте, пишет РИА Новости .

Токаев также предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств в расследовании терактов.

В Махачкале и Дербенте в воскресенье были совершены нападения на синагогу, православный храм и пост ДПС.

В ходе проведения КТО уничтожены шесть боевиков.

Погибли не менее 15 российских полицейских.

В республике объявили трехдневный траур.