Катар отказался от активов «Роснефти» под давлением США

Правительство Германии втайне вело переговоры о продаже стратегических нефтеперерабатывающих заводов, доля которых принадлежит России, катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority, но сделка сорвалась в последний момент, сообщает Bloomberg .

«Катарцы буквально за неделю до подписания получили жесткий сигнал из Вашингтона — либо они отказываются от сделки, либо проблемы в отношениях с США», — сообщил Bloomberg анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

Теперь у Германии осталось меньше двух месяцев до истечения срока временного управления активами. За три года так и не нашлось ни одного реального покупателя на три завода, обеспечивающих 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Формально активы остаются собственностью «Роснефти», которая продолжает настаивать на своих правах через международные суды.