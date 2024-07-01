В российских войсках предложили способ для защиты авиации от ударов ВСУ

Военнослужащий ВС РФ и автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» высказался, как защитить российскую авиацию от ударов ВСУ. По его словам, в этом вопросе основная проблема заключается в отсутствии надежных укрытий для авиационной техники, сообщает «ФедералПресс» .

Военный блогер утверждает, что, вероятно, российская армия понесла больше потерь в авиации именно на стоянках, а не во время боевых вылетов. Боец высказал мнение, что ряд российских самолетов был уничтожен не прямыми попаданиями, а за счет ударов кассетными ракетами и поражения шрапнелью.

По мнению автора Telegram-канала, большую часть таких потерь можно было бы предотвратить при наличии надежных укрытий для авиации.

«Чтобы избежать потерь, надо строить капониры — заливать бетонные ангары», — высказался участник СВО.