Капитаны пытаются избежать атак в Персидском заливе, называясь русскими

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Судна в Ормузском проливе маскируются под китайские и российские

В стратегически важном Ормузском проливе разворачивается необычная морская игра. Судовладельцы массово меняют идентификацию своих кораблей, чтобы избежать возможных атак на фоне обострения между Израилем и Ираном, сообщает РБК .

Согласно данным аналитиков Windward, только за последние две недели 55 судов передали 101 «нетипичное» сообщение о своей принадлежности.

Так, панамский контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan внезапно объявил себя «китайским» при проходе пролива. Супертанкер Yuan Yang Hu с саудовской нефтью аналогично «становился» китайским в опасной зоне. Сингапурский Kota Cabar подчеркивал отсутствие связей с Израилем в Красном море.

Судовладельцы выбрали эти страны не случайно. Пекин и Москва сохраняют относительно нейтральный статус в текущем конфликте. Особенно показателен случай с маркировкой «российская нефть» — несмотря на санкции, такая пометка сейчас стала своеобразной «страховкой».

Ормузский пролив — артерия, через которую проходит 20% мировой нефти. Иран уже угрожал его закрыть в случае эскалации.