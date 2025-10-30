сегодня в 07:33

Кандидат Трампа Макферран перестал бороться за должность из-за связей с РФ

Выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на должность первого вице-президента Экспортно-импортного банка Соединенных Штатов Брайс Макферран отозвал свою кандидатуру. Это произошло после того, как СМИ выяснили о наличии у него родственных связей с предпринимателем из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал The Washington Post (WP).

30 октября Макферран планировал выступить перед Сенатом на слушаниях по утверждению его на должность. Но резко отозвал собственную кандидатуру.

Эксперты американских властей по этике выяснили, что родственные узы Макферрана формируют риски конфликта интересов в ведомстве, владеющем конфиденциальной информацией о фирмах в США. Также организация занимается многомиллиардным финансированием экспортных операций.

По данным WP, супруга Макферрана — Елена Шатирова. Она дочь экс-сенатора РФ Сергея Шатирова. Его шурин Александр Шатиров находится на руководящем посту инвестфонда «Росконгресса».

