Канада предупредила своих граждан о «непредсказуемой ситуации» в Израиле
Власти Канады призвали своих граждан не посещать Израиль
Власти Канады призвали своих граждан не посещать Израиль из-за непредсказуемой ситуации, пишет РИА Новости.
«Избегайте любых поездок в Израиль из-за продолжающегося регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью», — указано в сообщении канадского кабмина.
Ранее власти США и Великобритании призвали свих граждан отказаться от поездок в страны Ближнего Востока.
Ряд авиакомпаний отменили свои рейсы в государства этого региона.