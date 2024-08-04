Канада предупредила своих граждан о «непредсказуемой ситуации» в Израиле

Власти Канады призвали своих граждан не посещать Израиль

Власти Канады призвали своих граждан не посещать Израиль из-за непредсказуемой ситуации, пишет РИА Новости .

«Избегайте любых поездок в Израиль из-за продолжающегося регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью», — указано в сообщении канадского кабмина.

Ранее власти США и Великобритании призвали свих граждан отказаться от поездок в страны Ближнего Востока.

Ряд авиакомпаний отменили свои рейсы в государства этого региона.