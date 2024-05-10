Каммингс: Запад покажет свой идиотизм изъятием активов России
Единственное, что Запад может показать российскому президента Владимиру Путину изъятием суверенных активов, это идиотизм западных политиков, заявил бывший старший спецсоветник британского премьера Доминик Каммингс, пишет РИА Новости.
«Какой урок мы преподали ему (Путину — ред.)? <…> Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных финансовых систем… Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — указал он.
Бывший советник Бориса Джонсона напомнил, что на Западе высокими темпами растут бытовые расходы на фоне антироссийской политики. Подобные ограничения превратились в катастрофу для Европы и навредили ей сильнее, чем России.
Политики, по словам Каммингса, серьезно ошиблись, не обратив должного внимания на предупреждения Путина о расширении НАТО на восток. Борис Джонсон считал украинский конфликт способом воплотить «фантазии» о статусе нового Черчилля, добавил экс-советник.
«Нам не следовало оказываться в этой глупой ситуации. Это не ремейк 1940 года с болваном Зеленским. <…> Гнилое украинское мафиозное государство надуло нас всех», — резюмировал он.