Единственное, что Запад может показать российскому президента Владимиру Путину изъятием суверенных активов, это идиотизм западных политиков, заявил бывший старший спецсоветник британского премьера Доминик Каммингс, пишет РИА Новости .

«Какой урок мы преподали ему (Путину — ред.)? <…> Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных финансовых систем… Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — указал он.

Бывший советник Бориса Джонсона напомнил, что на Западе высокими темпами растут бытовые расходы на фоне антироссийской политики. Подобные ограничения превратились в катастрофу для Европы и навредили ей сильнее, чем России.

Политики, по словам Каммингса, серьезно ошиблись, не обратив должного внимания на предупреждения Путина о расширении НАТО на восток. Борис Джонсон считал украинский конфликт способом воплотить «фантазии» о статусе нового Черчилля, добавил экс-советник.

«Нам не следовало оказываться в этой глупой ситуации. Это не ремейк 1940 года с болваном Зеленским. <…> Гнилое украинское мафиозное государство надуло нас всех», — резюмировал он.