Камбоджийские военные продолжили атаки после прекращения огня

сегодня в 06:15

Таиланд заявил о нарушении Камбоджей условий перемирия, которое должно было вступить в силу в полночь 29 июля, сообщает ТАСС .

Заместитель официального представителя армии Таиланда Рича Сукуванон сообщил, что камбоджийские военные продолжили атаки на позиции тайских сил в районе Суранари уже после установленного срока.

Перемирие между сторонами официально начало действовать в 00:00 29 июля. Однако, по данным Бангкока, боестолкновения продолжались до 5:30 утра, включая обстрелы и возгорания в приграничных районах.

Обе стороны ранее обвиняли друг друга в эскалации незадолго до вступления перемирия в силу.

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей происходят на фоне территориальных споров, в частности, вокруг храма Преах Вихеар, который является объектом давнего противостояния.