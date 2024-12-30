Каллас снова заговорила о шансе ЕС использовать активы РФ для поддержки Киева

Евросоюз рассматривает возможность направить заблокированные российские активы на поддержку Украины, о чем вновь упомянула представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет ТАСС .

«Нам следует обсудить, как можно использовать некоторую часть (российских — ред.) замороженных активов или всю сумму, чтобы усилить Украину», — заявила Каллас в интервью газете Die Welt.

В ходе обсуждения перспектив мирного урегулирования Каллас подчеркнула необходимость скорейшего прекращения военных действий. При этом она считает приоритетным усиление военного потенциала Украины, полагая, что именно это создаст благоприятные условия для будущих мирных переговоров.

Согласно данным Еврокомиссии, на территории ЕС заморожены средства России, превышающие 200 миллиардов евро, причем значительная часть этих средств — 176 миллиардов евро — размещена в депозитарной системе Euroclear.

При этом Россия уже неоднократно предупреждала Евросоюз, что подобные действия грубо нарушают международное право и подрывают основы глобальной финансовой системы, базирующейся на американской валюте. Россия настаивает на обязательном возврате всех замороженных средств и выступает против уже начавшегося использования доходов от их реинвестирования.