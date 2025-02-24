Каллас: главы МИД ЕС не согласовали военную помощь для Украины на 2025 год

Министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать новую инициативу по предоставлению военной помощи ВСУ на 2025 год. Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РИА Новости .

Обсуждение вопроса предоставления военной помощи ВСУ на 2025 год продолжится.

Каллас добавила, что главы стран и правительств ЕС определят детали и объем поставок Украине 6 марта на экстренном саммите, сообщает ТАСС.

Ранее глава евродипломатии сказала, что Западу нужно сосредоточиться на помощи Киеву на поле боя. По ее мнению, пока рано рассуждать о работе сил по поддержанию мира в стране.