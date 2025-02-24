Каллас: главы МИД ЕС не согласовали военную помощь для Украины на 2025 год
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Министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать новую инициативу по предоставлению военной помощи ВСУ на 2025 год. Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РИА Новости.
Обсуждение вопроса предоставления военной помощи ВСУ на 2025 год продолжится.
Каллас добавила, что главы стран и правительств ЕС определят детали и объем поставок Украине 6 марта на экстренном саммите, сообщает ТАСС.
Ранее глава евродипломатии сказала, что Западу нужно сосредоточиться на помощи Киеву на поле боя. По ее мнению, пока рано рассуждать о работе сил по поддержанию мира в стране.