Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что членство Украины в Североатлантическом альянсе больше не обсуждается, и призвала ЕС дать Киеву «серьезные гарантии безопасности», сообщает ТАСС .

«Раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу. Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности», — сказала Каллас посте прибытия на встречу глав МИД Евросоюза.

Она снова заявила, что якобы РФ за последние 100 лет напала на 19 государств, которые никогда не атаковали ее. Эту фразу глава дипслужбы ЕС теперь говорит в каждой речи. Еще она утверждает, что размещение войск на территории Украины под видом выдаваемых ей гарантий безопасности якобы больше необходимо самим странам Евросоюза.

Кроме того, Каллас призвала наращивать усилия по предоставлению ВСУ военной помощи. По ее словам, ЕС смог выполнить обещание поставить Украине в 2025 году 2 млн артснарядов.

12 декабря страны ЕС приняли решение бессрочно заблокировать около 210 млрд евро российских средств. Глава европейской дипломатии заявила, что эти активы останутся замороженными, пока Москва полностью не выплатит репарации Киеву.

