Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев согласился с экс-советником по нацбезопасности США Майклом Флинном, что запланированные протесты против американского лидера Дональда Трампа являются частью скоординированной кампании, сообщает РИА Новости .

Свое заявление Дмитриев сделал в ответ на публикацию Флинна в соцсети X, где тот назвал акцию протеста No Kings («Нет королям») психологической операцией. Мероприятие запланировано на 14 июня — день военного парада в Вашингтоне, приуроченного к юбилею американской армии. Он еще совпадает с 79-летием Трампа.

Дмитриев отметил схожесть данного сценария с технологиями цветных революций.

«Сценарий тот же и те же люди, которые делают цветные революции», — подчеркнул Дмитриев.

В парад, который Белый дом называет «незабываемым праздником», войдут демонстрация военной техники, авиашоу и концерт. Организаторы протестов утверждают, что их акция направлена против авторитарных тенденций в политике Трампа.