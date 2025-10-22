«Как ярмарка»: депутат рассказал о целях тренировок ядерных сил РФ
Фото - © Freepik.com
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что регулярные тренировки ядерных сил России призваны продемонстрировать способности армии, сообщает Общественное Телевидение России.
«Это как ярмарка. Мы показываем, что мы можем, они (Запад — ред.) показывают, что мы можем. Они сравнивают нас с собой, понимают, что они гораздо хуже нас и не готовы, и никогда не будут готовы», — сказал депутат.
По его словам, в последнее время политические деятели Запада все чаще прибегают к угрожающей риторике в адрес России. Настало время продемонстрировать, что российский ракетный потенциал позволяет поражать цели в любой точке мира. Место нанесения удара, как отметил депутат, будет определяться высшим руководством страны.
Ранее под контролем президента Владимира Путина состоялись учения стратегических ядерных сил. В маневрах были использованы межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс», атомный подводный ракетоносец стратегического назначения «Брянск» и самолеты дальней авиации Ту-95МС.
