Кая Каллас обвинила Китай в обучении российских военных
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Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о подготовке Китаем российских военнослужащих для боев на Украине. Доказательства в публикации не приведены, сообщает «Царьград».
Кая Каллас дала интервью Bloomberg и обвинила Китай в обучении российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.
«Мы также подтвердили сообщения о том, что китайские военные обучают русских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. Мы тщательно оцениваем возможные последствия», — сказала она.
Глава евродипломатии не назвала имена, источники и детали, которые могли бы подтвердить это заявление.
После этого Каллас призвала усилить экономическое давление на Пекин. В публикации отмечается, что Евросоюз пока не предъявил конкретные доказательства претензий к Китаю.
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