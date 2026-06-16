Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о подготовке Китаем российских военнослужащих для боев на Украине. Доказательства в публикации не приведены, сообщает «Царьград» .

Кая Каллас дала интервью Bloomberg и обвинила Китай в обучении российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

«Мы также подтвердили сообщения о том, что китайские военные обучают русских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. Мы тщательно оцениваем возможные последствия», — сказала она.

Глава евродипломатии не назвала имена, источники и детали, которые могли бы подтвердить это заявление.

После этого Каллас призвала усилить экономическое давление на Пекин. В публикации отмечается, что Евросоюз пока не предъявил конкретные доказательства претензий к Китаю.

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