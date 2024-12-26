Кадыров заявил о попытке «расшатать» Узбекистан и пригрозил ответственностью

Некто пытается «расшатать» политическую ситуацию в Узбекистане, что угрожает руководству страны, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он пригрозил ответственностью всем стоящим за этим лицам.

Кадыров напомнил о появлении в Сети информации о том, что дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и его зять могут претендовать на власть в стране. Глава Чечни не верит в это. Он считает, что информация о якобы раздоре в семье президента Узбекистана Шавката Мирзиеева — это слухи, «раздуваемыми прозападными СМИ».

Также глава Чечни напомнил о появившихся более двух месяцев назад сообщениях в СМИ о том, что в Узбекистане произошло покушение на бывшего чиновника Комила Алламжонова, к которому якобы причастен Кадыров. Сам он это отрицает, заявляя, что подобные новости публиковали прозападные СМИ.

«Другой вопрос — внезапное появление во всем этом некоего чиновника Дмитрия Ли. Он всплыл в роли еще одной несостоявшейся жертвы того самого „покушения“», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он считает, что вызванный этими покушениями переполох используется для дестабилизации политической обстановки в Узбекистане. Кадыров назвал это тревожным звонком. Он также призвал президента Узбекистана дать официальный комментарий и обратился к Комилу Алламжонову и Дмитрию Ли, которым порекомендовал «не заигрываться в роли пострадавших», иначе им придется «отвечать».