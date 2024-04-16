Южная Корея выразил протест Японии из-за островов Токто

Токио получил протест со стороны Южной Кореи из-за ежегодного доклада МИД Японии с «территориальными претензиями» на острова Токто, пишет ТАСС .

«Наше правительство выражает решительный протест против повторенных с помощью доклада МИД Японии, опубликованного 16 апреля, несправедливых территориальных притязаний на острова Токто, которые являются территорией Республики Корея в соответствии с историей, географией и международным правом», — сказано в сообщении.

Сеул призвал Токио прекратить подобные действия, так как утверждения японской стороны «не окажут никакого влияния на суверенитет над островами».

«Продолжим решительно реагировать на них и впредь», — добавили в Сеуле.

Также дипломат из посольства Японии был вызван на беседу в МИД Республики Корея.