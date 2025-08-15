Южная Корея пригласила Путина на саммит АТЭС

Осенью в южнокорейском городе Кенджу состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На него внезапно пригласили президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС .

Приглашение российскому лидеру направила Южная Корея как организатор события. По словам посла по особым поручениям МИД России Марата Бердыева, это «стандартная практика протокола».

Он отметил, что Россия точно примет участие в саммите АТЭС, но решение об уровне делегации пока не принято. Бердыев отметил, что его примет позднее администрация президента на основе анализа «широкого спектра обстоятельств».

Он отметил, что обычно участники окончательно определяют уровень делегации непосредственно накануне мероприятия. Также посол по особым поручениям МИД России заявил, что на саммите в этом году будут говорить на темы, связанные с искусственным интеллектом, демографией и развитием креативного сектора.

Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет 31 октября — 1 ноября.