Южная Корея может пересмотреть предоставление Киеву летальных вооружений

сегодня в 18:57

По информации агентства Ренхап, Южная Корея готова пересмотреть предоставление Киеву летального вооружения. Такое решение власти могут принять после заключения договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщает РИА Новости .

Директор управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина заявил, что власти планируют пересмотреть вопрос предоставления вооружения. Он также подчеркнул, что Сеул пока не знает деталей консультаций РФ и Северной Кореи в Пхеньяне.

В Сеуле выразили обеспокоенность новым договором Москвы и Пхеньяна. В документе идет речь о взаимной военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

В Южной Корее отметили, что такое соглашение означает военный альянс стран, а все, что помогает Северной Корее укрепить свою мощь, нарушает санкции СБ ООН.

В ответ на подобные действия Южная Корея намерена укреплять меры ядерного сдерживания. Таким образом они намерены нейтрализовать ракетный потенциал КНДР.