Юрист: интерес россиян к визам в США падает из-за политики Вашингтона

Как сообщил РИА Новости адвокат и сооснователь юридической фирмы в Майами Артем Жгун, потенциальные заявители хотят понимать, смогут ли они жить, работать и развиваться в новой стране, однако логика в текущих иммиграционных решениях Вашингтона отсутствует.

«Люди хотят понимать, куда и зачем они поедут… или работать в формате США — РФ», — пояснил юрист.

Ситуация усугубляется недавним решением Госдепартамента США о временном прекращении выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию. По оценкам экспертов, от пяти до десяти тысяч поданных россиянами заявок теперь находятся в «замороженном» состоянии без четких перспектив рассмотрения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.