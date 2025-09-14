Явка на выборах в Подмосковье днем составила 21,17%

По состоянию на 12:00 на территории Московской области, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов, явка избирателей составила 21,17%. Об этом сообщил Мособлизбирком.

При этом явка на избирательных участках составила 16,37%, а на дистанционном голосовании — 85,27%.

Выборы проходят 12, 13 и 14 сентября на 593 участках. В дистанционном голосовании участвуют 72 549 человек, а всего — 1 040 719 избирателей. Им нужно выбрать 196 депутатов из 505 кандидатов.

Отдать свой голос предстоит жителям Балашихи, Дмитрова, Лыткарино, Луховиц (одномандатный округ № 4), Молодежного, Подольска, Электростали, Фрязино и Шатуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.