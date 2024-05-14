«Яркий технократ»: командир «Эспаньолы» озвучил ожидания от нового министра обороны

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Командир 88-й ДРШБ «Эспаньола» Станислав Орлов с позывным Испанец высказался о назначении Андрея Белоусова на пост министра обороны России. По мнению военного, бывший первый вице-премьер особое внимание уделит наиболее сложным сферам отечественного оборонного-промышленного комплекса, сообщает «Ридус» .

Орлов назвал Белоусова опытным управленцем, который имеет большой опыт аппаратной работы. Испанец уверен, что назначение «сугубо гражданского человека» на пост главы оборонного ведомства нельзя рассматривать как негативный фактор. Напротив, по мнению руководителя «Эспаньолы», человеку из другой сферы будет проще сколотить свежую систему, в которой нуждается армия.

«Но что самое главное: Белоусов — ярко выраженный технократ, стремящийся привнести инновации с ориентиром на современные технологии во всех сферах, где он занят», — полагает Испанец.

Командир добавил, что сейчас главная задача — это налаживание в стране военной экономики.

Андрей Белоусов ранее занимал посты первого зампреда правительства, помощника президента по экономическим вопросам и министра экономического развития. 13 мая комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провел консультации по предложенной президентом Владимиром Путиным кандидатуре Андрея Белоусова на пост нового министра обороны.

Сергей Шойгу, возглавлявший оборонное ведомство с 2012 года, президентским указом назначен на должность секретаря совета безопасности.